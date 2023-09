FOTO – De Vrij fiero della sua Inter: «Vincere il derby è sempre speciale!»

In Inter-Milan grandi emozioni per tutti i ragazzi di Simone Inzaghi. Anche per Stefan De Vrij, che festeggia la vittoria della sua squadra sui social.

SPECIALE – Stefan De Vrij non ha giocato da titolare in Inter-Milan, al contrario delle precedenti partite. L’olandese è subentrato, al posto di Alessandro Bastoni, nel finale della sfida di San Siro. Anche se non per tutti i 90′, dunque, il difensore ha comunque partecipato all’assalto dell’Inter. Dopo la grande vittoria nerazzurra, della quale non può che andare fiero, il calciatore olandese festeggia sui social. Insieme alla foto, sul proprio profilo Instagram, il difensore scrive: «Grande prestazione da parte di tutta la squadra. Vincere il derby è sempre speciale!».