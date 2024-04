FOTO – Arnautovic, cambiano gli anni ma l’esito no: la fotocopia!

Arnautovic è fra i pochi giocatori di questa rosa dell’Inter che non sono al primo scudetto vinto in nerazzurro. Questo perché c’era anche nella stagione 2009-2010, quella del Triplete. Proprio in tal senso, l’attaccante austriaco mostra un ricordo.

LA STORIA SI RIPETE – Marko Arnautovic può definirsi un talismano dell’Inter. Due stagioni in nerazzurro, due scudetti conquistati. Certo, non da protagonista assoluto, ma anche il suo contributo in questa Serie A ha avuto un peso. Se nel 2009-2010 aveva avuto solo una manciata di presenze, da giovanissimo, stavolta è diventato la terza punta. La prima riserva di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Arnautovic ha contribuito alla causa, con il gol in Champions League contro l’Atlético Madrid come momento più alto. E ora è pronto a festeggiare, ricordando quanto era stato entusiasta di farlo già quattordici anni fa. Proprio su quel precedente, Arnautovic oggi ha mostrato un ricordo.

Arnautovic dal 2010 al 2024: l’esito non cambia

“Nel 2010 con Mario Balotelli, nel 2024 con Thuram. I veri fratelli sono vincitori di titoli!” Il tutto con le due stelle che fanno da cornice al trionfo dell’Inter. Questa la storia di Arnautovic su Instagram, con due foto sostanzialmente uguali di lui da giovane con Balotelli e di oggi con Thuram.