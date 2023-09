VIDEO – Inter-Milan 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Milan, anticipo della quarta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CINQUE A UNO – Inter-Milan 5-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. L’Inter vince il quinto derby su altrettanti giocati nel 2023 ed è l’unica squadra in testa alla classifica a punteggio pieno. Nell’andata delle semifinali di Champions League il Milan era durato sette minuti prima di beccare il primo gol, stavolta invece sono cinque. Marcus Thuram va via a Malick Thiaw a destra, cross respinto e nuova palla in mezzo per Federico Dimarco sul cui tiro devia in rete Henrikh Mkhitaryan. Dopo tanta Inter riappare il Milan, con discesa di Theo Hernandez e sinistro a lato di poco. La giocata spettacolare è quella del 2-0, un destro favoloso all’incrocio di Thuram al 38′ imparabile per Mike Maignan. Un gol fantastico, dopo quello alla Fiorentina e in nazionale in Francia-Irlanda. Rafael Leao prova a far tornare in partita i suoi, accorciando al 57′ su assist di Olivier Giroud. È però un fuoco di paglia, perché ancora Mkhitaryan al 69′ riceve da Lautaro Martinez e fa doppietta con un destro sul primo palo. Un rigore del disastroso Theo Hernandez, per un ingenuo fallo su Lautaro Martinez, manda dal dischetto l’ex Hakan Calhanoglu: battuta centrale e 4-1 al 78′. Finita? No, perché la superiorità nerazzurra continua fino al fischio finale. E al 93′ vede il 5-1, con recupero e discesa di Mkhitaryan chiusa da un assist perfetto per l’inserimento centrale di Davide Frattesi. Per il centrocampista ex Sassuolo terzo gol in quattro giorni al Meazza, dopo i due in Italia-Ucraina. È un trionfo.

Video con gli highlights di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube del Milan.