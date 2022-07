Adani: «Lukaku devastante se sta bene altrimenti non stoppa un pallone»

Il ritorno di Lukaku è uno temi più caldi alla Bobo Tv, oggi presente al teatro di Jesolo. Il centravanti di nuovo all’Inter per fare la differenza dovrà stare bene. Adani non ha dubbi

DEVE STARE BENE − Oltre a Cassano (vedi articolo), anche Daniele Adani ha parlato di Lukaku: «Romelu Lukaku in Italia sposta gli equilibri e può fare la differenza se sta bene. Ha un pensiero molto più fine rispetto alle qualità che lo rispecchiano. Se lui non si allena fa fatica a stoppare il pallone. Deve stare bene fisicamente e mentalmente. In Italia con l’Inter ha vinto lo Scudetto, senza di lui lo ha perso. Nel nostro campionato, è devastante». L’ex difensore nerazzurro fa un’analisi più legata allo stato fisico e mentale del giocatore.