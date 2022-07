Severgnini: «Skriniar? Giusto tenere Bastoni! Lukaku, scelta coraggiosa»

Severgnini, giornalista italiano e noto tifoso interista, in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della possibile cessione di Skriniar e dell’arrivo di Lukaku.



IN DIFESA – Beppe Severgnini dice la sua riguardo la possibile cessione di un top in difesa: «Da tifoso dico che tra Skriniar e Bastoni, è giusto tenersi il secondo perché l’Inter si sta costruendo con tre giovani per reparto e lui è uno di questi, gli altri due sono Barella e Lautaro Martinez. Bisogna sì guardare al campionato che comincia, però bisogna anche essere lungimiranti. I giocatori poi vanno e vengono, però l’uscita di Lukaku per un uomo così intelligente, è stato un po’ sorprendente. Però chiaro che siamo tutti felici del suo ritorno. Lui voleva tornare rinunciando a parecchi soldi».