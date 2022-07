Cassano: «Lukaku cacciato da Chelsea e Manchester United! No qualità»

Antonio Cassano, durante la Bobo Tv dal teatro di Jesolo, si è espresso su Lukaku e il suo ritorno all’Inter. L’ex attaccante nerazzurro duro nei confronti del belga

DEVASTANTE SOLO IN ITALIA − Cassano critico nei confronti di Lukaku: «Romelu Lukaku era al Manchester United e l’hanno mandato via. Arriva all’Inter, in un campionato farlocco, e diventa devastante. Se non hai la qualità e la raffinatezza in Inghilterra non riesci a sfondare. Lui disse di tornare al Chelsea per vincere la sua sfida facendosi pagare 115 milioni di euro. È andato, nei primi quattro-cinque mesi non riusciva a stoppare la palla. Thomas Tuchel lo ha voluto e poi lo ha rimandato a casa. Anche al Manchester United ha fatto male, solo all’Everton ha fatto bene».