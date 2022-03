Zakaria punta Juventus-Inter: «Sono pronto per le prossime sfide»

La Juventus potrebbe recuperare anche Zakaria per la partita contro l’Inter. Il centrocampista svizzero, che oggi si è allenato (vedi articolo), si augura di poterci essere domenica: il suo messaggio.

RITORNO A DISPOSIZIONE – Da oggi Massimiliano Allegri conta anche su Denis Zakaria nell’avvicinamento a Juventus-Inter. Il giocatore preso a gennaio dal Borussia Monchengladbach si è infortunato lo scorso 26 febbraio a Empoli e ha saltato la sosta per le nazionali. Questa mattina ha preso parte all’allenamento congiunto con la Pro Sesto, finito 1-1, e il suo obiettivo è esserci nel derby d’Italia di domenica.

Thanks for the support and your messages during the last weeks. 🙏🏾 I’m back on the pitch and ready for the upcoming challenges! ⚪️⚫️ @juventusfc pic.twitter.com/ypPHH4Tuj8

