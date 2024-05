Lautaro Martinez, rinnovo Inter: spunta un indizio? Una pista straniera si allontana!

Il futuro di Lautaro Martinez non è mai stato così incerto come nelle ultime ore. Ma un cambio di direzione di una pretendente straniera potrebbe dare un indizio sul rinnovo con l’Inter.

DILEMMA – Rinnovo sì, rinnovo no. Il dilemma che negli ultimi giorni attanaglia i cuori dei tifosi nerazzurri è questo ed è tutto incentrato sulle volontà di Lautaro Martinez. L’argentino, che a parole finora ha sempre dimostrato attaccamento ai colori della Milano Bauscia, di fatto sembra voler chiedere al suo club una cifra spropositata rispetto alle possibilità finanziarie. Per questo il prolungamento di contratto tarda a concretizzarsi, con il procuratore di Lautaro Martinez, Camano, arrivato proprio oggi a Milano per cercare di trovare un punto di incontro con la dirigenza interista. Alla luce dei fatti, è difficile non considerare tutte le ipotesi, anche quelle più dolorose come dover vedere il capitano nerazzurro prendere altre strade, lontane da quelle di Milano.

Lautaro Martinez, l’Inter tira un sospiro di sollievo?

CORTEGGIATORE – Con i numeri e le potenzialità che vanta, è noto che gli occhi di molti club sono puntati da tempo su Lautaro Martinez. Il gioiello su cui l’Inter ha incentrato il suo progetto sportivo negli ultimi anni è ambitissimo, anche all’estero. Soffermandosi sull’ambiente inglese, fra le squadre che avevano adocchiato l’argentino c’è certamente l’Arsenal, alla ricerca di un attaccante che potenziasse l’attacco. Proprio dal club, allenato da Mikel Arteta, giungono interessanti novità che potrebbero servire a rendere più nitida la posizione di Lautaro Martinez anche in ottica rinnovo con l’Inter.

CAMBIO DIREZIONE – Stando agli ultimi rumors di mercato, le cui date ufficiali di inizio e fine per l’Italia sono state comunicate proprio recentemente, l’Arsenal avrebbe centrato il suo colpo. Nel mirino, però, non c’è Lautaro Martinez. Riportando le novità del giornalista John Cross, infatti, si scopre che l’attaccante individuato dal club inglese è Benjamin Sesko. Il ventenne del Lipsia avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento all’Arsenal, disposti a pagare 45 milioni di sterline ai tedeschi. Un colpo di mercato questo, che vedrebbe sfumare per Lautaro Martinez l’eventuale pista Arsenal. Sempre che il rinnovo di contratto con l’Inter, nella peggiore delle ipotesi, non dovesse concretizzarsi.