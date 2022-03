Balotelli: «Inter, Milan e Napoli spero combattano. Tornarci? Lo spero!»

Balotelli prosegue la sua volontà di riappacificarsi con l’Inter, dopo quanto affermato un paio di settimane fa (vedi articolo). L’ex attaccante nerazzurro, ora all’Adana Demirspor in Turchia, intervistato da Peppe Di Stefano per Sky Sport parla della corsa per vincere la Serie A con Milan e Napoli.

UN AUGURIO – Dalla Turchia Mario Balotelli dà un giudizio sul campionato italiano: «Chi preferisco fra Inter, Milan e Napoli per vincere la Serie A? Più sono vicine a quei punti meglio è. Nel senso che è sempre bello vedere il rush finale, quindi spero che combattano il più possibile tutte e tre. Poi chi vince fra le tre sono felice lo stesso. Sperare di tornare in Italia in una di queste squadre? Lo capisci dal sorriso… (ride, ndr)».