VIDEO – L’ex Inter Balotelli: «All’Italia manco quando si perde! Mancini…»

Balotelli è stato il grande escluso della Nazionale Italiana del CT Mancini in occasione della partita persa a Palermo. L’assenza dell’ex attaccante dell’Inter in Italia-Macedonia del Nord non ha creato polemiche prima, ma dopo ovviamente sì. Di seguito l’intervista di Balotelli ai microfoni di Sky Sport

GRANDE ASSENTE – Il rapporto tra Mario Balotelli e Roberto Mancini risale ai tempi dell’Inter ma non solo. I due si sono cercati e ritrovati al Manchester City in Inghilterra. E ovviamente nella Nazionale Italiana, almeno inizialmente. La non convocazione di Balotelli per Italia-Macedonia del Nord è argomento che divide. Nonostante ciò, Balotelli dichiara la sua amarezza ma senza prendersela con il CT Mancini. L’attuale attaccante dell’Adana Demirspor (Turchia) tornerà nel giro azzurro? L’Italia di Mancini ripartirà con un nuovo ciclo, chissà…

