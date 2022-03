Condò: «Scamacca spero vada all’Inter o al Milan. Ha grandi potenzialità»

Paolo Condò, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è espresso a favore di Scamacca. L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale è finito nel mirino di Inter e Milan

GIOCATORE DA BIG − Condò ritiene Scamacca un attaccante da grande squadra. Il giornalista spera in una cosa: «Gianluca Scamacca è un giocatore di grandi potenzialità. Spero che il prossimo anno sarà un centravanti di Inter o Milan. Entrambi hanno bisogno di un attaccane del genere. Sono curioso di vedere un’intera stagione di Scamacca, con la fiducia dell’allenatore dietro di se ovviamente, in una grande squadra italiana che gioca la Champions League. Secondo me potremmo avere un grande attaccante internazionale».