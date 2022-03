Inter, contro la Juventus riecco i tre moschettieri: quanto sono mancati!

L’Inter contro la Juventus potrà nuovamente contare sul suo centrocampo tipo. Barella, Brozovic e Calhanoglu ritorneranno a giocare insieme dopo un mese

FINALMENTE INSIEME − Uno per tutti, tutti per uno. Finalmente, dopo diverse settimane di assenza, l’Inter potrà rivedere in campo i suoi tre moschettieri del centrocampo tipo: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Un mese dopo, in Juventus-Inter riecco il fantastico trio nerazzurro. L’ultima volta è stato esattamente il 4 marzo durante Inter-Salernitana, gara vinta dai nerazzurri per 5-0. Ultima vittoria in campionato della squadra di Simone Inzaghi. Da lì in avanti, l’Inter è stata orfana del suo centrocampo titolare per tre partite: Liverpool, Torino e Fiorentina. Il risultato: una vittoria, due pareggi deludenti e un gioco scadente.

NUMERI − Soltanto in nove occasioni l’Inter ha giocato senza il suo centrocampo titolare in campionato. Contro Bologna, Lazio (andata e ritorno), Empoli, Spezia, Torino (andata e ritorno) e Fiorentina. In queste nove partite sono arrivati quattro vittorie contro Bologna, Empoli, Spezia e Torino (in casa), una sconfitta (Lazio) e due pareggi (Torino in trasferta e Fiorentina). Corsi e ricorsi storici che dicono di come l’Inter abbia assoluto bisogno del suo trio Barella, Brozovic e Calhanoglu. Soprattutto quando si vanno ad affrontare squadre di un certo livello. Il trio di metà campo è ormai un tutt’uno di cui Simone Inzaghi non può fare a meno. Specie se in questa catena manca l’anello più importante, Brozovic. Autentica spina dorsale di questa squadra. Dopo circa un mese, Inzaghi riavrà i suoi tre moschettieri. Con la speranza che lo stesso tecnico prenda le vesta di D’Artagnan.