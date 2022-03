Juventus-Inter inizierà seriamente solo venerdì: le 48 ore decisive di Inzaghi

Juventus-Inter in altri tempi sarebbe stata preparata in una settimana come scontro diretto per lo Scudetto. Adesso non è così e Inzaghi, così come Allegri, non avrà a disposizione più di due giorni. Il Derby d’Italia è comunque importante per la classifica, anche per capire gli obiettivi raggiungibili

TUTTO IN DUE GIORNI – Archiviata la sosta internazionale, apparentemente senza danni, ad Appiano Gentile può tornare la normalità. Non da subito, purtroppo. Nel giro di 24 ore Simone Inzaghi riavrà a disposizione tutti i nazionali. Il lavoro collettivo in vista di Juventus-Inter inizierà solo venerdì. Sarà una full-immersion. Sabato è già vigilia, non c’è tempo di improvvisare. Domenica si va a Torino, dove l’imperativo (comune…) è dare un senso a questo finale di stagione. Finora le attività condotte a ranghi ridotti non hanno dato grandi spunti a Inzaghi, limitato a ragionare su uno schema obbligato basato sulla titolarità di Samir Handanovic (vedi articolo). Contro la Juventus ci si aspetta l’Inter migliore possibile in campo, ma qual è? Le 48 ore tra venerdì e il fischio d’inizio di Juventus-Inter saranno utili per un solo motivo: non schierare la formazione che si aspetta Massimiliano Allegri, al lavoro con gli stessi problemi ma ancor meno opzioni. Inzaghi ha almeno un paio di carte a sorpresa da sfruttare domenica sera a Torino.