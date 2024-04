Inter Women fa ‘perdere’ il titolo alla Juventus: gran vittoria! Roma campione

Gran vittoria dell’Inter Women nel derby d’Italia di Serie A Femminile contro la Juventus. A Biella finisce 0-2, con i gol tutti nel primo tempo di Polli e Bugeja. Un risultato che dà come effetto la Roma campione.

JUVENTUS-INTER WOMEN, SECONDO TEMPO – Con il doppio svantaggio da recuperare, eredità del primo tempo, è inevitabile che la Juventus provi subito a portarsi in avanti. Neanche un minuto e dalla sinistra Barbara Bonansea va a calciare, con gran parata di Sara Cetinja in corner. Da angolo colpo di testa di Cristiana Girelli e palla sulla traversa, in quello che è il momento più difficile per l’Inter Women. Ma la squadra di Rita Guarino, anche approfittando di qualche fase di gioco spezzettata, riesce a reggere. Entrata da poco Lindsay Thomas prova la deviazione ma Cetinja è ancora bravissima a opporsi sul suo tiro. In contropiede Maja Jelcic, subentrata al posto di Elisa Polli che aveva sbloccato il risultato, non riesce a servire Agnese Bonfantini quando il più per il tris sembrava fatto. Dalla parte opposta Jennifer Echegini è fermata da Katie Bowen con un intervento decisivo, subentra Girelli il cui tiro deviato finisce sul fondo. Ancora Juventus all’80’ con Echegini, gran destro dal limite e palla alta di poco sopra la traversa. L’Inter Women tiene la porta inviolata, fino ai sei minuti di recupero conclusivi (poi allungati a nove per uno scontro di gioco in area). Dove, nel primo, Cetinja dice ancora di no a una botta col destro di Girelli. Con questo risultato la Roma ha vinto la Serie A Femminile, proprio nel suo turno di riposo, perché la Juventus non può più raggiungerla.

JUVENTUS-INTER WOMEN 0-2

Gol: 20′ Polli, 44′ Bugeja.