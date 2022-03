Bologna-Inter ha una data ma… ancora il ricorso al CONI: la situazione

Bologna-Inter, da questo pomeriggio, ha una data per il recupero (vedi calendario). Questo nonostante sia ancora in piedi la vicenda del ricorso al CONI, che si esprimerà fra due settimane.

DOPPIA DATA – Per Bologna-Inter ci sono due giorni da cerchiare sul calendario: 13 e 27 aprile. Il primo, anch’esso un mercoledì, è quello in cui ci sarà l’udienza (alle 15) al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per il ricorso. L’Inter chiede lo 0-3 a tavolino, ma appare difficile che possa riceverlo. In questo senso si è inserita la Lega Serie A, che nel pomeriggio ha indicato le date (ancora senza gli orari) dei cinque recuperi di diciannovesima e ventesima giornata. Ed ecco il secondo mercoledì, l’ultimo del mese di aprile, dove finalmente si giocherà (in teoria bisogna ancora dire “dovrebbe giocare”…) la partita del Dall’Ara. L’annuncio dei recuperi, però, non cambia la situazione legata ai ricorsi pendenti.

TRIPLO RICORSO – Non c’è solo Bologna-Inter al CONI. Ci vanno anche Atalanta e Udinese: i bergamaschi per la partita col Torino saltata sempre il 6 gennaio, i friulani per quella con la Salernitana del 21 dicembre. E la stessa Udinese ha chiesto di rigiocare la gara con l’Atalanta, persa 2-6 il 9 gennaio con diversi positivi (vedi articolo). Possibilità – realistiche – che il CONI accolga anche uno di questi quattro ricorsi? Ben poche, col Bologna che dovrebbe quindi “cavarsela” anche per la questione della distinta. La certezza è una: nonostante la Lega Serie A abbia dato il calendario oggi non sono cancellati i ricorsi. Dovesse arrivare uno 0-3 a tavolino, come ovvio, la partita non si giocherebbe più e la questione sarebbe finita, essendo il CONI l’ultimo grado di giudizio. Ora bisogna mettere da parte asterischi e proiezioni, facendo in modo nelle precedenti partite che Bologna-Inter diventi decisiva per la vetta.