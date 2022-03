De Vrij, situazione diversa da Brozovic: le condizioni per Juventus-Inter – Sky

De Vrij è l’altro giocatore, assieme a Brozovic (vedi articolo), reduce da infortunio a Liverpool che prova a recuperare per Juventus-Inter. Da Appiano Gentile, il giornalista Paventi aggiorna sull’olandese per Sky Sport 24.

IN DUBBIO – Stefan de Vrij è ancora a rischio assenza in Juventus-Inter di domenica sera. Pure lui, come Marcelo Brozovic, si è infortunato a Liverpool lasciando il campo all’intervallo a Danilo D’Ambrosio. Ha saltato Torino, Fiorentina e le due amichevoli dell’Olanda, rimanendo a Milano durante la sosta. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, segnala come il difensore sia più in ritardo rispetto a Brozovic per quanto riguarda il recupero. Fra domani e venerdì si farà il punto, ma c’è meno ottimismo per averlo a Torino. Da capire, nel caso, chi potrà sostituire de Vrij in Juventus-Inter (vedi articolo).