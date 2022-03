Graziani: «L’Inter deve togliersi due pesi! E occhio a Lautaro Martinez»

Graziani sostiene che l’Inter abbia due situazioni da risolvere in vista della prossima stagione. L’ex attaccante, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, mette però anche in discussione la permanenza di Lautaro Martinez.

PUNTO MERCATO – Francesco Graziani valuta chi può andare via a fine stagione: «All’Inter può succedere di tutto. È vero che Lautaro Martinez ha rinnovato il contratto, ma non è detto che rimanga. È un mercato in continua evoluzione, io ho l’impressione che per far posto a Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e qualcun altro le cessioni eccellenti saranno quelle di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Quando si saranno tolti questi due pesi, in senso finanziario, molto probabilmente potranno pensare a fare delle entrate. Ma potrebbe rientrarci anche un discorso su Lautaro Martinez, perché su quei due non fai cassa ma ti togli solo dei contratti onerosi: su di lui potresti far entrare tanti soldi in cassa, per metterti nelle condizioni di assorbire l’esborso finanziario dell’eventuale contratto di Paulo Dybala».