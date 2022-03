Inzaghi, de Vrij più no che sì. Chi al posto dell’olandese?

L’Inter lavora ad Appiano Gentile con l’intenzione di vincere all’Allianz Stadium domenica contro la Juventus. I nerazzurri devono tenere aperto il sogno scudetto e per farlo serve vincere contro i bianconeri. In campo ci dovrebbe essere Marcelo Brozovic mentre difficile vedere de Vrij.

SOLUZIONI – L’Inter deve vincere contro la Juventus e Simone Inzaghi questo lo sa. Ecco perché spera di avere la formazione migliore possibili. Stando però alle ultime notizie il tecnico, dei due indisponibili, ne avrà soltanto uno dal primo minuto (vedi articolo). de Vrij non sembra infatti pronto per tornare in campo da titolare a differenza di Brozovic e c’è da capire ora chi schiererà Inzaghi al posto dell’olandese. Viste le ultime prestazioni la soluzione più scontata sembra essere quella che porta a Danilo D’Ambrosio con Skriniar pronto a scalare centrale al fianco di Bastoni. Sarà questa la soluzione?