Brozovic in Juventus-Inter, qualche progresso! In arrivo momento verità

Ci sono novità riguardanti le condizioni di Brozovic. Il croato è fuori da tre settimane per l’infortunio di Liverpool, ma per Juventus-Inter può recuperare. Paventi, su Sky Sport 24, parla da Appiano Gentile di come il centrocampista si è allenato oggi.

SPERANZA CONCRETA – Ci sono possibilità di vedere Marcelo Brozovic in campo in Juventus-Inter. Come fa sapere Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, oggi il centrocampista ha fatto ancora un allenamento personalizzato. Il momento verità sarà però domani, perché il croato dovrebbe (condizionale – purtroppo – ancora d’obbligo) fare parte di lavoro con il gruppo. Questo fa sì che Simone Inzaghi possa mantenere l’ottimismo per riavere Brozovic domenica a Torino in Juventus-Inter. Non è ancora certa la sua presenza, dovrà essere valutato giorno dopo giorno. Ma il programma di recupero prevede una crescita progressiva dei carichi e per ora non ci sono intoppi nel rientro di Brozovic.