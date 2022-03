Serie A, non solo Bologna-Inter: udienza al CONI anche su partita giocata

Non c’è solo Bologna-Inter tra le partite non disputate a dicembre e gennaio in Serie A oggetto di ricorso al CONI. Oltre a quella del Dall’Ara (vedi articolo) anche un’altra, Udinese-Atalanta giocata il 9 gennaio e finita 2-6 coi bianconeri friulani alle prese coi contagi.

UDIENZA IL 13 APRILE – “Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2022, presentato, in data 23 marzo 2022, dalla Società Udinese Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch’essa oggetto della presente impugnazione, con cui è stato respinto il ricorso proposto della società istante avverso il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese – Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6”.

Fonte: coni.it