Inter, primo allenamento da campione d’Italia finito: un’indicazione!

L’Inter ha svolto questo pomeriggio il suo primo allenamento da campione d’Italia in carica. Ad Appiano Gentile anche momenti di festa. Arriva qualche indicazione su Cuadrado.

RIENTRO? − Immagini di allenamento e di festa ad Appiano Gentile per il primo allenamento dell’Inter da freschissima campione d’Italia. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver battuto il Milan nel derby e festeggiato in Duomo lunedì sera, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per preparare la prossima partita di campionato contro il Torino, valida per la trentaquattresima giornata. Da ricordare come il campionato, almeno per le altre diciannove squadre non sia ancora finito. Alla Pinetina clima di festa e di lavoro, con in gruppo anche Juan Cuadrado. Il colombiano, out per un affaticamento muscolare, dovrebbe rientrare a pieno regime nei prossimi giorni. Da capire se già col Torino domenica alle 12.30 sarà regolarmente arruolabile. L’ex Juventus non gioca una partita ufficiale con la maglia della Beneamata dal 12 dicembre contro la Real Sociedad.