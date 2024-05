Inter, ancora spesa dalla Juventus? Dopo Cuadrado un’altra suggestione!

I tifosi dell’Inter potrebbero doversi preparare a un nuovo juventino in casa. Con Giuseppe Marotta in agguato non è improbabile che Cuadrado possa dare il cambio a un suo ex compagno.

IL SUCCESSORE – Dopo aver visto le porte di Appiano Gentile aprirsi per accogliere l’ingresso di Juan Cuadrado nulla potrebbe stupire i tifosi dell’Inter. Neanche l’arrivo di un altro giocatore della Juventus dopo un solo anno dall’acquisto, sempre in casa bianconera, del colombiano. D’altronde, è noto, le leggi di mercato non guardano in faccia nessuno, neanche il più acerrimo dei nemici. Se, poi, a dettarle è Giuseppe Marotta, che non risparmia mai il suo fiuto per i colpi a parametro zero, allora le percentuali salgono. Sottolineare un paradosso in tutta questa vicenda, però, è assolutamente lecito.

Marotta ha individuato il colpo? Cuadrado ha già un successore juventino nell’Inter

ACCETTAZIONE – Dopo una stagione all’Inter, non particolarmente prolifica a causa del lungo stop per infortunio, Juan Cuadrado sembra essere già destinato a salutare l’ambiente, particolarmente ostile all’inizio. I supporters della squadra di Simone Inzaghi hanno fatto appena in tempo ad accettare il colombiano con indosso la maglia nerazzurra, che già potrebbero vederlo allontanarsi verso nuove mete. Ma gli sforzi per metabolizzare Cuadrado all’Inter non sono stati del tutto vani, visto che potrebbero servire ad accogliere anche un altro juventino nella rosa nerazzurra della stagione 2024/2025.

COLPO – Giuseppe Marotta, come specificato precedentemente, difficilmente si lascerebbe scappare l’opportunità di un altro parametro zero, dopo quella già colta con Medhi Taremi e Piotr Zielinski. Questa volta si tratta del bianconero Adrien Rabiot, certamente meno antipatico agli occhi dei tifosi nerazzurri rispetto a Juan Cuadrado, ma pur sempre proveniente da zone ostili della Serie A. Tutto è in bilico per via del rinnovo del centrocampista, che sembra complicato da concludersi. Se la firma del prolungamento di Rabiot non dovesse arrivare, è probabile che Marotta si ri-presenterebbe alla porta dell’ex Juventus per proporsi.