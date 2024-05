Correa ambito in Sudamerica: all’Inter sondaggi da tre club − TS

Joaquin Correa, dopo la brutta stagione in prestito al Marsiglia, è pronto a ritornare all’Inter. L’argentino è ambito in Sudamerica: ci sono due argentine e una brasiliana.

FLOP − Dopo una stagione disastrosa al Marsiglia con ben zero gol e zero assist all’attivo, Correa dal primo luglio ritornerà nuovamente all’Inter. L’argentino ha un solo anno di contratto e difficilmente il club rinnoverà per mandarlo nuovamente in prestito. Non è da escludere invece una rescissione tra le parti, come già successo in passato per Alexis Sanchez o Arturo Vidal. Correa ha comunque un notevole interesse in Sudamerica tra l’Argentina e il Brasile. Tre squadre stanno sondando il terreno con l’Inter, che aspetta un’offerta congrua per poterlo vendere. L’ingaggio del Tucu pesa sulle case sei milioni di euro.

Correa, l’Inter aspetta l’offerta dal Sudamerica

IN PATRIA − Su Correa ci sono il River Plate e l’Estudiantes in Argentina, ma anche il Corinthians in Brasile. Tre squadre comunque molto importanti in Sudamerica. Al momento c’è solo un interesse. Per quanto riguarda l’Estudiantes, sua ex squadra, sarebbe la squadra leggermente più avanti, come appurato anche dalla nostra redazione. A luglio l’Inter inizierà il suo ritiro pre-season e Correa sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi. I nerazzurri caldeggiano anche l’ipotesi della quinta punta e l’argentino, ad oggi, potrebbe ritagliarsi questo ruolo dietro a Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino