Vitor Roque, la pista Inter si allontana? L’agente: «Un fattore cambia tutto!»

L’agente di Vitor Roque André Curvy si è espresso in merito al futuro del proprio assistito. La certezza di una sua cessione in estate, data la presenza di Xavi in panchina, è ora stata messa in discussione da una novità in casa Barcellona.

LA NOVITÀ – L’agente di Vitor Roque, André Cruvy, ha risposto alle domande dei giornalisti di Radio MARCA circa gli scenari futuri riguardanti il suo assistito. La posizione del Barcellona su una sua cessione in prestito durante la finestra estiva di calciomercato, in presenza di una volontà in tal senso del tecnico Xavi, può ora mutare a causa dell’arrivo di Hans Flick in Catalogna. Il tecnico tedesco, infatti, dovrà misurarsi con il suo nuovo club per poter esprimere la propria visione in merito al futuro del talento brasiliano.

Flick al Barcellona cambia lo scenario per Vitor Roque? Questa la situazione

IL PUNTO – L’agente Curvy ha sottolineato come l’arrivo di Flick al Barcellona rappresenti un elemento in grado di mescolare le carte rispetto alla situazione relativa a Vitor Roque: «L’idea era che dovesse partire nella sessione estiva di calciomercato. Ora cambia tutto, dato l’arrivo di un nuovo allenatore». L’Inter, come le altre squadre interessate al brasiliano, osserva con attenzione gli sviluppi della vicenda. La situazione è in divenire, come testimoniato dalla posizione espressa da una figura vicinissima al diretto interessato.