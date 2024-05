Lautaro Martinez e la scelta Inter: il vero obiettivo messo nel mirino

Lautaro Martinez fa sognare i tifosi interisti e l’Inter tutta facendo un passo indietro, che equivale a due passi avanti verso la storia nerazzurra. La questione rinnovo sta per essere sbrogliata definitivamente. Solo così può continuare l’ambiziosa scalata del capitano argentino

MILANO – La fumata bianca non è ancora arrivata ma quella nera è un lontano ricordo. In casa Inter si aspetta solo la firma di Lautaro Martinez sul nuovo contratto. Un contratto importante. Più importante del primo (4 luglio 2018) e del precedente rinnovo (28 ottobre 2021). L’attaccante argentino, già capitano dell’Inter campione d’Italia, si legherà alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2029. Almeno su carta… Il prolungamento non si traduce mai come permanenza certa fino a scadenza. L’Inter si garantisce una posizione di forza in caso di cessione futura. E Lautaro Martinez ottiene come garanzia un ingaggio netto più in linea con il suo livello. Compromesso perfetto. Vincono tutti. Ma cosa bolle davvero in pentola? La decisione appare fin troppo logica.

Inter e Lautaro Martinez legati per i gol ma non solo

NON SOLO CAPITANO – La gestione mediatica del rinnovo di Lautaro Martinez, in attesa che venga definito e quindi annunciato il tutto, lascia qualche perplessità. Troppi appuntamenti pubblici, addirittura durante il periodo clou della stagione. Troppe dichiarazioni ripetitive e alla lunga contrastanti. Troppo tempo perso a dare importanza al contorno anziché al piatto forte. Insomma, troppo teatrino per un’operazione importante tra due parti di primo livello. Perché la centralità di Lautaro Martinez nel progetto Inter va oltre la fascia di capitano e i gol segnati. Il “Mr. 129” dell’Inter ha più di un conto aperto con la storia nerazzurra. L’attaccante argentino può diventare presto il primo marcatore straniero della storia dell’Inter. Nonché il primo nelle competizioni UEFA. E vede l’obiettivo Top-5 All-Time interista sempre più vicino. Ma non è tutto…

Storia Inter ancora da scrivere: il prossimo obiettivo

PRINCIPE 2.0 MANCATO – Altri 5 gol in Italia e/o più di 20 in Europa non bastano. Nemmeno altri 300 nella prossima stagione. E magari superare quota 200. Lautaro Martinez è nella Milano nerazzurra per un motivo ben preciso. E anche per una persona ben precisa. L’eredità di Diego Milito non è ancora stata raccolta. Il passaggio a vuoto in quel di Istanbul non fa del Toro argentino il nuovo Principe nerazzurro. La delusione di Madrid, che segue appunto Istanbul ma anche Liverpool e Colonia, non è il ricordo internazionale che vuole lasciare Lautaro Martinez ai tifosi interisti. Il sogno si chiama Champions Leauge, quindi l’obiettivo è Monaco di Baviera 2025. Senza tralasciare lo scenario della Coppa del Mondo per Club negli Stati Uniti d’America. Lautaro Martinez ha le idee chiare, l’Inter non ha mai avuto dubbi in merito: il “nuovo” Milito non tradisce le aspettative. E ora il Toro – rinnovando – vuole diventare Principe per una notte.