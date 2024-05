Acerbi ‘inguaia’ l’Inter: cambia il piano mercato! Si apre il cast − TS

Francesco Acerbi salta l’Europeo per operarsi di pubalgia. Il difensore dell’Inter, pre-convocato da Spalletti, non parteciperà alla kermesse. E ciò porta anche il club nerazzurro a cambiare i suoi piani mercato.

OUT − Alla fine Acerbi non si farà l’Europeo, l’ultimo, con la maglia dell’Italia. Il difensore, infatti, andrà sotto i ferri per eliminare il problema di pubalgia, con cui vive ormai da mesi e che lo aveva costretto a saltare anche alcune delle ultime partite stagionali con l’Inter. Dunque, di conseguenza, potrebbe mutare anche il piano mercato di Marotta e Ausilio. Se l’obiettivo fino a qualche ora fa rimaneva quello della quinta punta e del vice Sommer, adesso le prospettive sarebbero altre: il secondo portiere rimane comunque prioritario perché Audero lascerà, ma al posto dell’attaccante l’Inter punterebbe su un difensore più giovane che possa essere una valida alternativa allo stesso Acerbi e a Stefan de Vrij. L’obiettivo del club era quello di acquistare il nuovo centrale a partire dal 2025, ma il problema di Acerbi, 37 anni il prossimo febbraio, anticiperà i tempi.

Le alternative ad Acerbi: l’Inter bussa a casa Cairo

I NOMI − Ovviamente Acerbi rientrerà prima dell’inizio della nuova stagione, lui spera di potercela fare già per la prima settimana di luglio, data in cui partirà il ritiro dei nerazzurri. Ma il club deve guardarsi già attorno perché iniziare la stagione con due difensori centrali ultratrentenni e dunque a rischio infortuni potrebbe diventare un problema. Tre i nomi sulla lista di Ausilio e Marotta: Buongiorno, Bijol e Schuurs. Il primo è ovviamente il desiderio più grande. Buongiorno è seguito anche da altre big della Serie A, quali Milan, Napoli nonché dalla Premier League. Lui ha dato preferenza all’Inter, ma Cairo non fa sconti: punta a monetizzare sui 40-45 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini