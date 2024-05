Lautaro Martinez fa il passo decisivo verso l’Inter! Zanetti-bis

Lautaro Martinez oggi ha giurato amore eterno all’Inter. L’argentino finalmente ha fatto il passo verso il club nerazzurro ed ora nessuno può più dubitare della sua posizione. Si può parlare di Zanetti-bis?

DUBBI – In questi giorni chiunque si è trasformato in insider di mercato per millantare cifre e richieste completamente distanti dalla realtà. C’è chi ha parlato di 12 milioni, chi di 14 o 16 addirittura. Lautaro Martinez ha aspettato e smentito, accettando l’offerta di rinnovo dell’Inter di 9 milioni di euro a stagione. Alla fine l’argentino chiedeva 10, ma ha deciso di fare un passo verso il club dimostrando il suo amore per Milano e per i colori nerazzurri. Il legame verrà prolungato fino al 2029.

Lautaro Martinez come Javier Zanetti? L’Inter gode

SMENTITE – Il grande divario economico riportato in questi giorni non era quindi reale. L’incontro di ieri tra la dirigenza e l’agente Alejandro Camano sembrava non aver risolto la trattativa. Si è parlato di un primo contatto interlocutorio, senza alcun tipo di riferimento alla conclusione di questa lunga telenovela. Oggi è stato smentito il pessimismo, oggi Lautaro Martinez ha deciso di giurare amore eterno all’Inter. La sua volontà è stata più forte dei soldi o dei club europei pronti ad offrire un contratto a doppia cifra. Che i tifosi ricordino questo passo, perché molti non lo hanno voluto fare, a partire da Milan Skriniar e Romelu Lukaku. Oggi sì, oggi si può dire: Lautaro Martinez si è avvicinato a Javier Zanetti nella storia nerazzurra!