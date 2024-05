Lautaro Martinez, il PSG dietro? Ma l’Inter sonda una terza via − TS

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter appare in salita. Ieri altro meeting tra le parti, dove è stata chiarita la differenza di vedute. Occhio al PSG, ma il club nerazzurro può vagliare una terza strada.

DISTANZA − Ieri a Milano in un albergo del centro è avvenuto un incontro tra l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño da un lato, Dario Baccin e Piero Ausilio (vice DS e DS dell’Inter) dall’altro. Non è stata trovata una quadra, anzi si è ribadita ancora una volta la differenza di vedute tra le due parti. L’agente del capitano spara alto: 12 milioni a salire fino ad arrivare a 16. Insomma una marea di soldi. L’Inter, dal canto suo, ha già fatto sapere di non potersi spingere oltre i 10. Cifra, a cui i club arriverà tramite dei bonus (almeno 1.5 milioni con base fissa a 8.5). C’è parecchia distanza, ma ci sarà prestissimo un altro incontro subito prima o dopo la nomina del CdA nerazzurro.

Lautaro Martinez e l’ombra del PSG. Occhio alla terza via dell’Inter

IPOTESI − Dietro le resistenze dell’agente di Lautaro Martinez e dello stesso Toro, sottolinea Tuttosport, potrebbe celarsi il PSG. Il procuratore spagnolo ha ottimi rapporti con la società francese, dato che anche un suo assistito ed ex Inter si trova già lì come Achraf Hakimi. Dunque, lo stesso agente potrebbe spingere per un’eventuale rottura tra l’Inter e il giocatore. Ma il club nerazzurro confida anche sulle volontà dello stesso capitano interista, che non ha mai manifestato indisposizione e irrequietezza a Milano. Per questo, il club sta paventando pure una terza via. Dal momento che il contratto del Toro va in scadenza nel 2026, l’Inter potrebbe favorire questa impasse almeno fino a dicembre cercando di lavorare ai fianchi il giocatore nella prima parte di stagione per riuscire a rinnovare il matrimonio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino