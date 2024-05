Oaktree si presenta con Lautaro Martinez. E la crisi Inter già finita?

Il fondo americano si è presentato al mondo Inter nel migliore dei modi. Oaktree ha portato e dato il via libera al rinnovo di Lautaro Martinez, nessun ridimensionamento in corso. La crisi decantata dai molti? Sparita!

LE CRISI – L’Inter passa di giorno in giorno da una crisi all’altra. Se prima si parla di LionRock e di un passaggio di quote non comunicato poi si tratta di Lautaro Martinez e delle richieste di 16 milioni di euro all’anno. Tante e solo bugie! Il fondo americano Oaktree si è presentato da pochissimi giorni al mondo nerazzurro, nonostante questo sembra aver superato mille fasi diverse nella gestione del club.

Oaktree dà solidità all’Inter! Il modo di presentarsi

SOLIDI – Con facilità si è arrivati a porre dubbi sul passaggio di quote dell’Inter, con altrettanta facilità si è parlato di LionRock senza notare che la sua uscita è datata in questi giorni, quindi non ascrivibile ai mesi precedenti. Ci si ferma all’analisi superficiale per creare caos, per attirare attenzione e persone dalla propria parte. Da LionRock a Lautaro Martinez le questioni rimangono molto simili, perché dell’argentino si è citata una richiesta di ingaggio fuori dal comune. In poche ore l’attaccante ha accettato 9 milioni di euro più bonus fino al 2029, smentendo stipendi a salire e in doppia cifra. Con calma e pazienza ogni bugia viene scoperta, intanto la nuova proprietà Oaktree ci ha tenuto a presentarsi nel migliore dei modi. Non solo a partire dai comunicati, ma anche con il via libera alla conclusione della trattativa per il capitano con la numero 10.