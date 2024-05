TUTTO CONFERMATO – L’Inter e Lautaro Martinez hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, che resterà legato al club nerazzurro fino al 2029 con un ingaggio di 9 milioni di euro a stagione. La notizia, che circolava da qualche settimana, è stata finalmente confermata, mettendo fine alle speculazioni sul futuro del giocatore. Il procuratore di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño, ha confermato l’accordo e ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo: «Sì, ora abbiamo raggiunto un accordo di principio per il nuovo contratto di Lautaro Martinez!».

Lautaro Martinez ha detto sì! Matrimonio si farà MANCA SOLO L’UFFICIALITÀ – Per Lautaro Martinez, il rinnovo non è solo una questione economica. L’attaccante ha spesso manifestato il suo affetto per la città di Milano e per i tifosi nerazzurri, che lo hanno accolto con entusiasmo sin dal suo arrivo. Con questo rinnovo, l’Inter si assicura la permanenza di uno dei suoi giocatori più rappresentativi e si prepara ad affrontare le sfide future con maggiore serenità. Il capitano, dunque, sarà ancora un elemento chiave nella lotta per i titoli nazionali e internazionali per i prossimi cinque anni. Si attende solo l’ufficialità. Fonte: César Luis Merlo [Twitter]