Lautaro Martinez-Inter, l’amore vince. Si sblocca il rinnovo: a un passo!

Una notizia dell’ultima ora riporta il sereno in casa Inter. Lautaro Martinez cambia le carte in tavola e si avvicina a colmare il divario economico. Ecco cos’è cambiato per il rinnovo di contratto che ora sembra vicino.

SI SBLOCCA – Lautaro Martinez ha lasciato i tifosi dell’Inter in preda al panico e alla preoccupazione per alcune settimane. Soprattutto negli ultimi giorni gli scenari sul rinnovo di contratto dell’argentino non lasciavano presupporre nulla di buono. Fino all’incontro di ieri pomeriggio fra il procuratore dell’attaccante e la dirigenza nerazzurra le distanze fra le cifre richieste e quelle offerte sembravano incolmabile. Ma una notizia dell’ultima ora ribalta tutto e riporta finalmente il sereno in casa Inter.

Il rinnovo di Lautaro Martinez ora è vicino: cosa ha fatto la differenza?

TUTTO CAMBIA – Una delle più spinose questioni di mercato degli ultimi tempi sembra destinata a risolversi con un colpo di teatro proprio del diretto interessato Lautaro Martinez. L’argentino, che stando alle ultime notizie aveva preteso una cifra spropositata per le capacità finanziarie dell’Inter, adesso abbassa le pretese. Per l’amore del club per cui indossa la fascia da capitano, l’attaccante ha scelto di accettare l’offerta della dirigenza nerazzurra. Pur di firmare il rinnovo di contratto, dunque, Lautaro Martinez accoglie i 9 milioni di euro più bonus per un prolungamento fino al 2029. Alla fumata bianca mancano solo gli ultimi dettagli, ma la grande notizia è che il divario economico di cui si era tanto parlato nelle ultime settimane finalmente è colmato.

Fonte: Sky Sport 24