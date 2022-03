Dumfries, riecco l’Inter dopo l’Olanda! «Concentrato sul finale di stagione»

Dumfries torna a pensare all’Inter dopo gli impegni con l’Olanda, dove ieri ha fatto assist contro la Germania (vedi articolo). Dal laterale olandese messaggio inequivocabile attraverso i suoi profili social.

DI RIENTRO – Da oggi Simone Inzaghi ha di nuovo a disposizione Denzel Dumfries, che ieri sera ha concluso le attività con l’Olanda per questa stagione. Il laterale è tornato in Italia ed è probabile che possa partire dal 1′ domenica sera in casa della Juventus, nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A.

Fully focused on the end of the season! ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/dyDI5bSyRi — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) March 30, 2022

“Del tutto concentrato sul finale di stagione! Forza Inter“, il messaggio di Dumfries tramite il suo account ufficiale Twitter.