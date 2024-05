Sassanelli, parla l’attore: «Inter, se ne togli due diventa normale! Milan -19? Lo spiego»

Il famoso attore italiano Paolo Sassanelli fa il punto sul Milan, di cui è tifoso. Poi, però, lancia anche una provocazione all’Inter di Simone Inzaghi.

PRESUPPOSTI – Paolo Sassanelli, intervistato dai colleghi di passionecalcio.eu, spiega come dovrebbe essere il Milan del futuro: «Se fossi Furlani interverrei sulla difesa perché il Milan quest’anno ha preso gol veramente stupidi. Specialmente durante l’ultima partita con la Salernitana, dove il reparto difensivo era veramente da rivedere. Di difensori, specialmente italiani, ce ne sono di forti e quindi ci sono tutti i presupposti per rinforzare quel reparto nel Milan. Mentre per il centrocampo la squadra è a posto, e se proprio devo aggiungere qualcosa in più andrei a prendere l’erede di Giroud». Dopo i sei derby consecutivi persi, l’attore Sassanelli passa in rassegna anche l’Inter.

Inter ‘normale’, la teoria di Sassanelli

SQUADRA NORMALE – Sull’Inter Paolo Sassanelli dichiara: «I 19 punti in più dell’Inter? Si spiegano nella forza della squadra di Simone Inzaghi, che è come un pugile tostissimo da battere e difficile da far cadere giù. C’è anche da dire una cosa, ossia che se all’Inter togli Nicolà Barella e Henrikh Mikyitarian diventa una squadra normale specialmente se giochi al suo livello. Inter favorita con i numerosi cambi delle panchine? È presto per poterlo dire perché può essere che una squadra già collaudata può essere la più forte, come può capitare che la cosa sia uno svantaggio».