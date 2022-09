Udinese-Inter, Inzaghi sempre più convinto di Gagliardini! Due dubbi – Sky

Udinese-Inter è il lunch match della settima giornata che andrà in scena alla “Dacia Arena” alle ore 12.30 (QUI le ultime sui bianconeri). Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione mentre salgono le quotazioni di Gagliardini dal 1′. Di seguito le ultime di Sky Sport

QUOTAZIONI – Udinese-Inter è la sfida in programma domenica alla “Dacia Arena” alle ore 12.30, valevole per la settima giornata di Serie A. Simone Inzaghi dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu e Romelu Lukaku che potrebbero tornare entrambi dopo la sosta, ovvero contro la Roma a San Siro. Il tecnico nerazzurro per sostituire il turco pensa a Roberto Gagliardini, le cui quotazioni salgono sempre di più.

POCHI DUBBI – Per il resto Inzaghi ha ancora qualche dubbio: in difesa Francesco Acerbi è candidato per una maglia da titolare con Stefan de Vrij diretto verso la panchina. Sulle corsie esterne in dubbio Denzel Dumfries con Matteo Darmian pronto a subentrare mentre sulla corsa sinistra Federico Dimarco sembra quasi certo del posto. In attacco idee piuttosto chiare con il ritorno di Lautaro Martinez dal 1′ al fianco di Edin Dzeko.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.