FOTO – Inter, parte il conto alla rovescia in vista dell’Udinese: un obiettivo!

L’Inter si prepara alla sfida non semplice con l’Udinese, in programma domenica alla Dacia Arena alle ore 12.30 (QUI le ultime). Il club nerazzurro ha fatto partire il conto alla rovescia per il ritorno in campo della squadra di Inzaghi che punta alla terza vittoria consecutiva

CONTO ALLA ROVESCIA – L’Inter dopo la vittoria in Europa con il Viktoria Plzen si prepara all’ultima partita prima della sosta Nazionali, ovvero quella con l’Udinese alla Dacia Arena in programma domenica alle 12.30. I nerazzurri puntano a dare continuità dopo le due vittorie contro il Torino e appunto i cechi in Champions League seppur su un campo complicato. Intanto il club nerazzurro fa partire il conto alla rovescia in vista del ritorno in campo di Samir Handanovic e compagni: “Solo due giorni”, scrive su Twitter.

L’Inter punta ai 3 punti per chiudere bene prima della sosta.