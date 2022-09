Udinese-Inter, Sottil sorride: Makengo migliora! Un ritorno in gruppo – Sky

Udinese-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 12.30, valevole per la settima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Sottil vede piano piano svuotarsi l’infermeria con un ritorno in difesa. Di seguito le ultime di Sky Sport

RECUPERO – Udinese-Inter è il lunch match della settima giornata di Serie A in programma domenica alla Dacia Arena. I bianconeri, che oggi hanno svolto lavoro tattico in vista dei nerazzurri (vedi articolo), vedono piano piano svuotarsi l’infermeria. Andrea Sottil ha infatti ritrovato in gruppo Bijol che potrebbe essere una scelta dal 1′ in difesa. A centrocampo, oltre al ballottaggio tra Lovric e Samardzic, Makengo è migliorato e viaggia verso una maglia da titolare. In attacco, al fianco di Deulofeu, spazio a Beto.