Udinese in campo questa mattina al Bruseschi per una seduta di allenamento caratterizzata sul lavoro tattico in vista della sfida con l’Inter.

IN ALLENAMENTO – “A due giorni dalla sfida contro l’Inter alla Dacia Arena, bianconeri in campo stamane al Bruseschi. La seduta odierna è stata incentrata su esercitazioni tecnico-tattici e su lavori tattici. Domattina in programma la rifinitura”.

Fonte: udinese.it