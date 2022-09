Dumfries e de Vrij convocati dall’Olanda: due sfide in programma

Presenti anche Denzel Dumfries e Stefan de Vrij nella lista dei venticinque convocati dall’Olanda per le sfide di Nations League in programma durante la sosta dei campionati.

CONVOCATI – Louis van Gaal ha diramato la lista dei venticinque convocati per le due sfide di Nations League dell’Olanda. Presenti, come sempre, i due giocatori dell’Inter, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. L’Olanda sarà impegnata nelle sfide contro Polonia e Belgio (dove non ci sarà Romelu Lukaku perché infortunato), in programma rispettivamente giovedì 22 settembre e domenica 25 settembre, entrambe alle 20:45.