Inter, in allenamento tutti a disposizione di Inzaghi tranne due: le ultime – Sky

Oggi l’Inter si è riunita in allenamento ad Appiano Gentile per proseguire il lavoro in vista dell’importantissima sfida contro l’Udinese domenica 18 settembre alle 12:30, prima della sosta. Di seguito le ultime dalla Pinetina secondo quanto riportato da Sky Sport.

IN ALLENAMENTO – L’Inter si è allenata ad Appiano Gentile proseguendo di fatto il lavoro in preparazione della sfida di domenica contro l’Udinese. La squadra allenata da Simone Inzaghi arriva da due risultati importanti contro Torino e Viktoria Plzen, e nelle intenzioni del tecnico c’è sicuramente quella di chiudere al meglio prima della sosta per le Nazionali. Oggi in allenamento solo due assenti: Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu. Per il resto, tutta la squadra è a disposizione del mister che a due giorni dalla sfida della Dacia Arena, ha un grande dubbio e riguarda il centrocampo: chi al posto di Calhanoglu? Si candidano difatti Roberto Gagliardini ed Henrikh Mkhitaryan, con il primo leggermente in vantaggio.

FRONTE RECUPERO – Lukaku e Calhanoglu si sono allenati a parte. L’attaccante, che non è stato convocato dal Belgio, proverà a tornare a disposizione per la sfida di San Siro contro la Roma. Il centrocampista turco, invece, ha riportato una distrazione ai flessori della coscia e la sua situazione verrà ri-valutata la prossima settimana.