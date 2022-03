Top e Flop di Liverpool-Inter: Skriniar e Bastoni, che personalità! Due male

Liverpool-Inter termina con la vittoria dei nerazzurri che si impongono per 0-1 ad Anfield senza però riuscire a compiere l’impresa (vedi report). Dopo il bellissimo gol di Lautaro Martinez, il sogno rimonta della squadra di Inzaghi svanisce con l’espulsione di Sanchez. Handanovic e compagni dimostrano comunque grande personalità su un campo difficile e contro una delle squadre più forti d’Europa. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: SKRINIAR IMPRESSIONANTE, BASTONI SENZA PAURA, LAUTARO MARTINEZ ACCENDE LE SPERANZE

MILAN SKRINIAR – Davanti agli occhi di Virgil van Dijk, attualmente uno dei migliori difensori al mondo, Skriniar fa vedere di che pasta è fatto. Certamente dimostra di meritare un palcoscenico prestigioso come quello di Anfield e della Champions League. Attento, concentrato e pronto a tutto pur di difendere la porta dell’Inter. Impressionante.

ALESSANDRO BASTONI – Ha un cliente scomodo dalle sue parti, vale a dire Mohamed Salah ma il giovane difensore nerazzurro mette in pratica quanto dichiarato alla vigilia del match: coraggio e personalità. L’egiziano scappa solo nel finale di partita, quando l’Inter è già in dieci uomini ma è un peccato veniale assolutamente ininfluente. Grande prova che conferma la crescita.

LAUTARO MARTINEZ – Partita complicata contro una difesa come quella del Liverpool, ma il piglio è quello giusto. Sigla un gol bellissimo che accende le speranze dell’Inter facendosi perdonare un errore piuttosto goffo qualche istante prima. La gioia dura troppo poco e dopo il cartellino rosso rimediato da Alexis Sanchez la sua partita finisce. Rimane comunque la bellissima rete e la conferma di essere uscito dal tunnel.

I FLOP DELL’INTER: SANCHEZ FA DUE SCIOCCHEZZE DOPO UN’OTTIMA PRESTAZIONE, DUMFRIES SOTTOTONO

ALEXIS SANCHEZ – Inzaghi lo preferisce a Edin Dzeko schierandolo dal 1′. Il cileno risponde con una prestazione eccellente fino a quando dimentica di essere uno dei giocatori con maggior esperienza in campo commettendo due ingenuità che di fatto spengono le speranze dell’Inter. La prima ammonizione è sacrosanta, la seconda è una leggerezza che non doveva mai esistere (vedi moviola). Simone Inzaghi solitamente sostituisce chi è ammonito, stavolta non lo fa e arriva il rosso. Peccato.

DENZEL DUMFRIES – Non una prestazione memorabile per l’esterno olandese che soffre gli avversari a differenza della partita di andata, quando era stato uno dei migliori. Spinge poco rispetto al solito e quando ha la possibilità di andare al tiro viene ignorato da Lautaro Martinez. Sottotono.

