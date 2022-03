Moviola Liverpool-Inter: Mateu Lahoz cambia metro con Sanchez

Liverpool-Inter ha avuto Antonio Mateu Lahoz come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione spagnola, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA LIVERPOOL-INTER, PRIMO TEMPO – Antonio Mateu Lahoz voto 5. Tiene il metro di giudizio con una soglia molto alta, e giustamente, tranne che in una circostanza. Al 14′ Alexis Sanchez è in fuorigioco di rientro, poi segna Arturo Vidal ma a gioco da molto fermo. Ammonito Diogo Jota a fine azione dopo un fallo su Milan Skriniar, dato vantaggio poi altro intervento di Andrew Robertson su Denzel Dumfries e fischia questo. I quattro minuti di recupero, complice la sospensione, diventano sei e mezzo. Questo perché al 48′ Sanchez entra duro (per quanto in maniera fortuita) coi tacchetti sulla tibia di Thiago Alcantara. È fortunato, sul momento, che la gamba alta non porti l’intervento del VAR, arriva il giallo. Stesso provvedimento al 51′ per Arturo Vidal, da dietro su Curtis Jones in discesa centrale.

MOVIOLA LIVERPOOL-INTER, SECONDO TEMPO – Sanchez di testa trova la porta su una punizione, ma è in fuorigioco e l’assistente segnala (47′). Poi sempre il cileno, ottantacinque secondi dopo il gol, va in pressing e prende il pallone finendo sullo slancio per colpire Fabinho. Non è mai da ammonizione, anche sul fallo ci sarebbe da discutere, per Mateu Lahoz è secondo giallo. Evidentemente, complice l’intervento di fine primo tempo, era al “limite” e non gliel’ha fatta passare. Ma resta un qualcosa di molto discutibile. Paga per tutti Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, espulso per proteste. Giallo a Sadio Mané al 70′ per aver sbracciato su Alessandro Bastoni, poi a sua volta ammonito per un placcaggio su Mohamed Salah. Protesta Roberto Gagliardini nel recupero, ma il suo fallo (con cartellino) ci sta.