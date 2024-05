Inter verso Sassuolo, finiti i lavori dell’antivigilia: fuori un giocatore!

L’Inter sabato sera giocherà contro il Sassuolo, nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. Finito l’allenamento ad Appiano Gentile. A Inzaghi manca ancora un giocatore.

ULTIME − Verso Sassuolo-Inter, seconda partita da campioni d’Italia per i nerazzurri. Oggi secondo allenamento della settimana, dopo quello di ieri. Ad Appiano Gentile, gruppo al completo, fatta eccezione per Francesco Acerbi, ancora out causa pubalgia. Da capire se il difensore riuscirà quantomeno ad effettuare una presenza da qui al termine della stagione. A giugno partiranno gli Europei e Acerbi si sta cautelando per il grande evento. L’Inter ovviamente lo asseconda, vista anche l’ormai tranquillità del momento. In campo anche Asllani, Carlos Augusto e Frattesi, che sono stati protagonisti di un gioco con domande da botta e risposta con Cronache di Spogliatoio. Domani l’allenamento della vigilia, per poi giocare sabato a Reggio Emilia.