Liverpool-Inter 0-1, impresa sfiorata! Rimonta spenta da un rosso assurdo

Termina Liverpool-Inter, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo ad Anfield, con la vittoria dei nerazzurri per 0-1 grazie a un fantastico gol di Lautaro Martinez. Una rimonta però spenta da un rosso inesistente dell’arbitro ai danni di Alexis Sanchez.

SPERANZE RIACCESE – Dopo lo 0-0 con cui si è concluso il primo tempo (vedi report), Liverpool-Inter riprende con un cambio di formazione tra i nerazzurri: dentro Danilo D’Ambrosio al posto di Stefan de Vrij. I Reds rientrano con un piglio decisamente diverso in questa ripresa, andando a un passo dalla rete al 52′: questa volta è il palo a salvare la squadra di Simone Inzaghi, colpito da Mohamed Salah a porta sguarnita. A trovare la prima rete della gara, però, sono i nerazzurri! Errore in disimpegno dei padroni di casa al 62′, Lautaro Martinez recupera palla e lascia partire un destro favoloso che batte Alisson.

Liverpool-Inter, rosso inesistente dopo il gol. Solo applausi per i nerazzurri

RIMONTA SPEZZATA – Nonostante la rete che dà speranza all’Inter, al 64′ Alexis Sanchez arriva in anticipo sul pallone e poi colpisce la caviglia dell’avversario. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il doppio giallo e quindi l’espulsione che lascia i nerazzurri in 10. Di male in peggio per Simone Inzaghi, che al 76′ deve fare a meno anche di Marcelo Brozovic, fuori per un problema fisico. Poco dopo è ancora il palo a salvare l’Inter: Salah ci prova di nuovo ed è ancora una volta il legno a negargli la gioia della rete. Al 92′ grandissimo salvataggio di Arturo Vidal che si immola a due passi dalla riga di porta e manda sopra la traversa una conclusione a botta sicura di Luis Diaz. Termina così 0-1 la gara, con una prestazione da applausi da parte dei nerazzurri.

LIVERPOOL 0 – 1 INTER

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 62′

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 van Dijk (C), 26 Robertson; 17 Jones, 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 13 Adrian, 62 Kelleher; 7 Milner, 8 N. Keita, 12 J. Gomez, 14 Henderson, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 21 Tsimikas, 23 Luis Diaz, 27 Origi, 67 Elliott.

Allenatore: Jurgen Klopp

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi