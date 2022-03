Liverpool-Inter, le pagelle: Skriniar monumentale, 8! Sanchez fa media, 5

Liverpool-Inter è terminata 0-1. Una vittoria di misura firmata da Lautaro Martinez che non basta per ribaltare il KO dell’andata. Inzaghi va vicino alla storia ma l’ultima mezz’ora, dopo l’espulsione di Sanchez, è condizionata dal caos. Anche dello stesso tecnico. Alla fine il migliore in campo è di nuovo Skriniar. Di seguito le pagelle di Liverpool-Inter

SAMIR HANDANOVIC 5 – La traversa colpita da Matip alla mezz’ora arriva quasi a bruciapelo, ma il palo di Salah a inizio ripresa è difficile da contestualizzare. Uscita a vuoto che fortunatamente non porta all’1-0. Il palo lo salva una seconda volta su Salah. Alla fine ne esce fuori un (inutile) clean sheet internazionale. Miracolato.

Liverpool-Inter, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 8 – Il muro nerazzurro che salva la porta anche quando sembra impossibile. Perfino van Dijk rimane impressionato. Come all’andata si conferma un difensore di livello superiore alla media. Nella ripresa si sposta al centro per rimpiazzare de Vrij, confermandosi. Partita enorme del vero leader nerazzurro in campo e fuori. Il migliore.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Gioca un ottimo primo tempo annullando il pessimo Diogo Jota. Esce per infortunio nell’intervallo, facendo perdere un cambio utile a Inzaghi.

– Dal 46′ DANILO D’AMBROSIO 6.5 – Sembra la prima mossa disperata di Inzaghi ma ha clamorosamente senso. Da terzo destro spinge più di Dumfries che gioca davanti a sé. I piedi sono quelli che sono, davvero l’Inter sperava di sbloccarla con un golasso del suo numero 33?

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – Come Skriniar ma senza il salvataggio decisivo. E la duttilità difensiva. Prestazione maiuscola da terzo sinistra contro l’avversario più scomodo in circolazione. Salah gli sfugge solo nel finale, dopo i primi venti minuti in inferiorità numerica.

Liverpool-Inter, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 5 – Fuori fase rispetto all’andata. A destra subisce gli avversari senza riuscire a contrattaccare, anche perché è perlopiù dentro il campo anziché largo come dovrebbe essere agendo da quinto di centrocampo. Lautaro Martinez gli nega il tiro che avrebbe potuto far svoltare la sua partita.

– Dal 76′ MATTEO DARMIAN SV – Entra per migliorare le cose sulla fascia debole dell’Inter ma non può fare altro che il compitino.

ARTURO VIDAL 5.5 – La superficialità di ogni giocata in una partita simile non è accettabile. Ancor meno se dal 1′. Sbaglia tutto quello che può e non sembra rendersene conto. La sventagliata per Perisic al 59′ è la prima giocata buona della sua partita. L’unica, finché non prende in mano la situazione in dieci contro undici: da perno di centrocampo fa sentire la sua leadership. Mezzo voto in più perché salva la porta di Handanovic al 92′. Troppo tardi.

MARCELO BROZOVIC 7 – Un po’ regista difensivo, un po’ mezzala per provare a inserirsi e soprattutto far inserire i compagni. Il croato riscatta la pessima prova dell’andata giocando come sa, sebbene la partita sia di quelle davvero complicate. Solo l’infortunio può fermarlo anzitempo.

– Dal 76′ ROBERTO GAGLIARDINI SV – Cambio obbligato ma non per questo sensato. Inconcepibile.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Aiuta Brozovic in cabina di regia ma dimentica di dover garantire in più assist e possibilmente tiri da gol. Fa una partita da trenta. Serviva il trentuno, ad Anfield.

– Dall’83’ MATIAS VECINO SV – Mossa della disperazione all’ennesima potenza. Si commenta da sé.

IVAN PERISIC 6 – Alterna giocate di pregevole fattura, come il controllo al volo orientato verso la porta di Alisson, a errori tecnici. Poco preciso al cross. Se a destra manca Dumfries, a sinistra non va tutto benissimo. Un peccato non aver visto in campo Gosens, testando il croato in un’altra veste (in zona gol…).

Liverpool-Inter, le pagelle degli attaccanti

ALEXIS SANCHEZ 5 – La media è tra l’8 della prestazione conclusa con l’assist per Lautaro Martinez e il 2 per l’espulsione a causa di un doppio giallo evitabile. Il primo fallo non è da attaccante, giusta la sanzione. Il secondo intervento, essendo già ammonito, non lo avrebbe nemmeno dovuto pensare. Rovina tutto, inconsapevolmente. Da un calciatore della sua esperienza non è davvero accettabile (vedi Vidal, ndr).

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Si fa perdonare immediatamente con lo 0-1 capolavoro dopo aver sbagliato un gol ignorando Dumfries alla sua destra, ma serve un’ora abbondante di gioco. Chissà cosa sarebbe successo giocando in undici contro undici fino alla fine… Esce subito dopo. Il voto è pieno perché un gol simile merita di essere premiato così, nonostante la beffa finale.

– Dal 76′ JOAQUIN CORREA SV – Nelle idee di Inzaghi avrebbe dovuto vincere la partita letteralmente da solo contro tutti. Utopia.

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 5.5 – Se Sanchez fa media, perché l’allenatore no? Prepara la partita da 7 sapendo di doverla vincere con almeno due gol di scarto per portarla a supplementari. Trovato a fatica il primo, si rimangia i cambi e rimane subito in dieci. La lettura nel finale da 4 con cambi conservativi è più a difesa del vantaggio minimo che alla ricerca del secondo gol. Fosse finita 2-1 anziché 0-1 non sarebbe cambiato nulla, perché non provare a vincerla inserendo Gosens e Dzeko anziché Darmian e Gagliardini/Vecino? Senza citare Caicedo, visto che un cambio per equilibrare l’uomo in meno, soprattutto dopo l’infortunio di Brozovoc, era davvero obbligato. Va vicino all’impresa sportiva ma se la auto-nega con i cambi. Adesso testa all’Italia…

I voti degli avversari: il Liverpool di Jurgen Klopp

LIVERPOOL: Alisson 7; Alexander-Arnold 7, Matip 5, van Dijk 7, Robertson 6.5; Jones 6 (dal 65′ N. Keita 5.5), Fabinho 6.5, Thiago Alcantara 6 (dal 65′ Henderson 5.5); Salah 6.5, Diogo Jota 4 (dall’83’ Luis Diaz SV), Mané 5.5. All. Klopp 5