Klopp: «Rispetto per l’Inter! Avversario che rende la vita scomoda»

Klopp prosegue i suoi elogi per l’Inter, dopo averla eliminata dalla Champions League con un complessivo 2-1 nel doppio confronto. Dopo la sconfitta per 0-1 ad Anfield il manager del Liverpool ha parlato alla TV inglese BT Sport.

PARTITA COMPLESSA – Jurgen Klopp non nasconde come sapeva che non sarebbe stata facile per il Liverpool: «Le difficoltà che abbiamo avuto sono state molto simili a quanto mi aspettavo. L’Inter è davvero una squadra molto forte, pronta per questo tipo di partite. Pur giocando in maniera poco brillante abbiamo avuto delle chiare opportunità da gol, nell’ambito del doppio confronto va assolutamente bene aver vinto una partita ed essere passati. Ma avremmo potuto fare meglio contro un avversario che rende la vita scomoda. Una partita che definirei molto interessante, alla fine abbiamo perso e non è certo bello anche perché non veniamo qui per perdere in casa. Rispetto per l’Inter, che ci ha causato tanti problemi. Se avessimo sfruttato le occasioni avremmo vinto anche stasera, non l’abbiamo fatto ma siamo qualificati ed era l’obiettivo principale».

ANALISI TATTICA – Klopp spiega cosa non gli è piaciuto troppo del suo Liverpool questa sera: «Devi muoverti molto contro squadre come l’Inter, fare anche molti passaggi. Noi ne abbiamo fatti, forse non sono stati abbastanza e non siamo stati intelligenti come dovevamo. Poi sui contrasti non mi è piaciuta la squadra, abbiamo perso delle palle semplici e questo può capitare. Il pressing è mancato, nei duelli non abbiamo avuto la meglio ed è questo che c’è mancato stasera».