Padelli tra presente e futuro alla ricerca di minuti in Inter-Udinese

Padelli all’ultima in nerazzurro in Inter-Udinese. I destini dell’Inter e del suo numero 27 sono vicini a separarsi. E la prossima squadra del terzo portiere potrebbe essere proprio l’Udinese. Che i nerazzurri affronteranno domenica, all’ultima giornata di questa titolata stagione.

CHIUDERE IN GLORIA – Daniele Padelli e l’Inter sono pronti a separarsi. Il contratto del terzo portiere nerazzurro scadrà il prossimo 30 giugno, e non verrà rinnovato. Tanto che l’estremo difensore ha già scelto la sua destinazione (vedi articolo). Ed è proprio l’Udinese, che l’Inter affronterà domenica alle 15, nella passerella finale della stagione del diciannovesimo Scudetto. Questa sarà quindi l’ultima occasione, per Padelli, di mettere il piede in campo nella stagione in cui ha coronato il suo sogno da tifoso interista. Antonio Conte dovrà quindi scegliere se schierare Samir Handanovic dal 1′, o attuare una staffetta a gara in corso, scegliendo l’italiano come titolare (vedi articolo). Lasciando poi al capitano nerazzurro l’onore di alzare al cielo la coppa dello Scudetto numero diciannove dell’Inter. Per Padelli, quindi, Inter-Udinese sarà l’ultima in maglia nerazzurra.