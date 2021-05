REGOLE SBAGLIATE – Il pensiero di Fabrizio Ravanelli sugli episodi di Juventus-Inter va controcorrente: « Giorgio Chiellini usa tutto il suo mestiere per tornare in vantaggio nella marcatura di Matteo Darmian . Non si può dare un rigore com’è stato dato all’ Inter – giustamente -, perché Lautaro Martinez non avrebbe mai raggiunto la palla! La regola dice così ma vanno cambiate le regole del calcio! E deve cambiarle chi ha giocato a calcio. Il fallo di Rodrigo Bentancur su Romelu Lukaku non c’è, in Inghilterra si mettono a ridere se si fischia un fallo simile!». Ravanelli in questo modo provoca la reazione dell’interista Riccardo Ferri ( vedi dichiarazioni ) dopo le osservazioni di Graziano Cesari ( vedi moviola ).

