RITORNO A CASA – Accordo ormai trovato tra Daniele Padelli e l’ Udinese , che quindi si riabbracceranno dopo otto anni. Il terzo portiere nerazzurro, in scadenza di contratto con l’ Inter a fine stagione, è pronto a firmare un biennale con la squadra bianconera. Un addio preannunciato a parametro zero. Curiosità: l’ultima partita di questa stagione sarà proprio Inter-Udinese… E chissà se l’attuale numero 27 dell’Inter metterà insieme qualche minuto in questa Serie A, che al momento lo vede a quota 0 presenze. Addio da campione d’Italia per Padelli, che a questo punto tornerà a fare il dodicesimo in Friuli.

