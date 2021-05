Juventus-Inter, l’avversario: una lenta risalita verso l’Europa che conta

Questo pomeriggio alle 18 si affronteranno Juventus e Inter, nella penultima giornata di Serie A. Una gara che pesa più per la classifica dei bianconeri.

QUINTI – Alle ore 18 si giocherà Juventus-Inter, nella penultima giornata di Serie A. Ed erano almeno dieci anni che questa gara non vede le gerarchie così ribaltate. Perché i nerazzurri si presenteranno all’Allianz Stadium da Campioni d’Italia in carica, proprio dopo aver detronizzato i bianconeri, e con un +16 in classifica. Un ciclo aperto e chiuso dallo stesso Antonio Conte, che tuttavia non guarderà al passato: il suo obiettivo oggi sarà il solito, vincere.

RISALITA LENTA – E la Juventus non potrà permettersi di perdere, per due motivi. Il primo è il più banale: evitare di servire all’Inter l’ennesima passerella nei festeggiamenti dello Scudetto. Ma soprattutto i bianconeri saranno costretti, strano ma vero, a giocare la gara guardando la classifica. Un risultato diverso dalla vittoria potrebbe tradursi in un addio certo alla Champions League, soprattutto se Napoli e Atalanta vinceranno. Ma il successo di mercoledì (1-3) contro il Sassuolo potrebbe aver restituito morale agli uomini di Andrea Pirlo. Che l’ultima volta, tra le mura amiche, hanno subito un umiliante 0-3 dal Milan: buon segnale per i nerazzurri in vista di Juventus-Inter? La risposta dalle ore 18.