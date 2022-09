Inzaghi: «Inter, tutti coinvolti! Fatto quello che avevo chiesto alla vigilia»

Per Inzaghi primi punti in questa Champions League, con lo 0-2 al Viktoria Plzen. Dalla Doosan Aréna l’allenatore ha commentato il successo nell’intervista appena conclusa con Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è contento dopo Viktoria Plzen-Inter: «Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo reso semplice una partita che non lo era assolutamente. Siamo sempre rimasti concentrati e ordinati, quello che bisogna fare in queste partite. Siamo stati bravi, i ragazzi hanno saputo leggere i momenti della partita. Abbiamo preso il possesso subito in mano, poi siamo stati bravi a sbloccarla. Avremmo potuto raddoppiare prima, però dopo lo 0-2 gli ultimi minuti sono stati di gestione. Siamo stati concentrati, abbiamo concesso poco e niente: quello che avevo chiesto alla vigilia ai ragazzi, era la terza partita in sei giorni e c’era un gran dispendio di energie. Adesso abbiamo l’ultimo impegno domenica e dobbiamo cercare di fare bene. La condizione fisica? La squadra è stata bene in campo, ordinata. Fisicamente stiamo crescendo, perché abbiamo giocatori muscolari che stanno ritrovando la condizione. I cambi di formazione? È quello di cui abbiamo bisogno, giocando così tanto abbiamo bisogno di tutti. Sono coinvolti tutti e ci danno una mano».